Клопп спел рождественскую песню и обратился к болельщикам с трогательным посланием

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп записал рождественское обращение к болельщикам. Специалист спел фрагмент песни «Last Christmas» и рассказал о праздновании Рождества в детстве. По его словам, в семье на празднике играли на музыкальных инструментах. Сестры тренера — на аккордеоне и флейте, а он — на ксилофоне, а позднее на пианино.

Специалист подвел итоги 2020 года, вспомнил о чемпионстве «Ливерпуля», пандемии коронавируса, играх без зрителей и возвращении фанатов на трибуны.

?? A special Christmas day message from J?rgen Klopp...



YNWA ? pic.twitter.com/9f2jZUQwqA — Liverpool FC (@LFC) December 25, 2020

«Даже в очень сложный год, надеюсь, вы в полной мере насладитесь Рождеством в полной мере. Надеюсь, вы рады подаркам. Помните: главное — не то, что вы получили, а от кого вы это получили и что означает этот подарок. Вложите в подарки любовь. С Рождеством», — закончил речь Клопп.