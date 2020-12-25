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Клопп спел рождественскую песню и обратился к болельщикам с трогательным посланием

Юрген Клопп. Фото ФК "Ливерпуль"
Юрген Клопп. Фото ФК "Ливерпуль"
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп записал рождественское обращение к болельщикам. Специалист спел фрагмент песни «Last Christmas» и рассказал о праздновании Рождества в детстве. По его словам, в семье на празднике играли на музыкальных инструментах. Сестры тренера — на аккордеоне и флейте, а он — на ксилофоне, а позднее на пианино.

Специалист подвел итоги 2020 года, вспомнил о чемпионстве «Ливерпуля», пандемии коронавируса, играх без зрителей и возвращении фанатов на трибуны.

«Даже в очень сложный год, надеюсь, вы в полной мере насладитесь Рождеством в полной мере. Надеюсь, вы рады подаркам. Помните: главное — не то, что вы получили, а от кого вы это получили и что означает этот подарок. Вложите в подарки любовь. С Рождеством», — закончил речь Клопп.

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