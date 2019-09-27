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Клопп сообщил, что Алиссон может возобновить тренировки в общей группе в воскресенье

15:52
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Голкипер «Ливерпуля» Алиссон в ближайшее воскресенье, возможно, вернется к тренировкам в общей группе. Об этом сообщил главный тренер «красных» Юрген Клопп. Последние матчи он пропустил из-за травмы

— У Алиссона дела хорошо, — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля». — Он вчера тренировался не с нами, но он провел полноценное занятие с тренерами вратарей. Он все ближе к возвращению. Посмотрим, что будет дальше. Нам нужно поговорить с медицинской службой. Похоже, что он близок к возвращению, но последнее слово за медиками. Нам нужно спросить, какая ситуация на самом деле. Алиссон не готов возобновить тренировки завтра. Возможно, это случится в воскресенье. Мы не знаем, на сто процентов, но он очень близок к возвращению.

26-летний бразилец в текущем сезоне провел два матча за «Ливерпуль» и пропустил один мяч.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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