Клопп снова обещает выпустить «детей». FA ему ответила

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в переигровке четвертого раунда против «Шрусбери» его команда сыграет дублирующим составом. Первая игра завершилась вничью — 2:2. Ранее команда U 23 cыграла против «Астон Виллы» в 1/4 финала Кубка английской лиги и уступила со счетом 0:5. Основной состав в это время был на клубном чемпионате мира.

— Наша ситуация следующая. Мы знали уже пару недель, а на самом деле дольше, что будет так, — сказал тренер в интервью ВВС. — В апреле 2019 года мы получили письмо от премьер-лиги. Они попросили нас уважать зимний перерыв и не организовывать товарищеские матчи или другие игры. Мы уважали это. И я сказал парням две недели назад, что у нас будет зимний перерыв, что означает, что нас здесь не будет. В этом матче сыграют дети. Нельзя так вести себя с нами, как будто всем все равно. Знаю, что это не очень популярная точка зрения, но я вижу это так. Премьер-лига просила нас уважать зимний перерыв. Мы это сделаем. Если Футбольная ассоциация Англии не уважает это, мы не можем ничего сделать. Да, это означает, что меня на матче не будет. Главным тренером на этом матче будет Нил Критчли (тренер резервного состава — Прим. «СЭ»).

На слова Клоппа ответила Футбольная ассоциация Англии.

— Футбольная ассоциация сделала все возможное, чтобы ввести ежегодный перерыв между играми в середине сезона, тесно сотрудничая с премьер-лигой и ее клубами, — цитирует заявление The Telegraph. — Это новое и значительное дополнение к английскому календарю, которое было введено на благо клубов и игроков. Изменения в календаре Кубка Англии (перенос пятого раунда на мид-уик и отмена переигровок с этой стадии — Прим. «СЭ») позволило премьер-лиге освободить в своем календаре место для матчей на выходных на протяжении двух недель. Перед началом сезона все клубы согласились, что переигровки четвертого раунда нужно проводить в первую неделю перерыва. Это повлияет только на небольшое количество клубов.

Матч «Шрусбери» — «Ливерпуль» состоится 4 февраля.