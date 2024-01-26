Клопп сделал заявление о решении уйти из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сделал заявление о своем решении покинуть клуб по окончании сезона-2023/24.

56-летний немец сообщил об уходе в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале мерсисайдцев.

«Я понимаю, что это шокирует многих, но я попытаюсь все объяснить. Я очень люблю этот клуб и город, я люблю наших фанатов, футболистов, персонал. Мне все нравится. Просто у меня, как бы это сказать, заканчиваются силы. У меня нет никаких проблем, но я знал, что когда-то мне придется сообщить о своем решении. Я сказал руководству об уходе еще в ноябре. Я знаю, что не могу делать одну и ту же работу, снова и снова. После всех лет вместе и всего, через что мы прошли вместе, учитывая, что я заработал уважение и любовь фанатов, я должен сказать вам правду — и я это сделал», — сказал Клопп.

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством команда выигрывала чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.