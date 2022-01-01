Клопп сдал сомнительный тест на коронавирус. Он пропустит матч «Ливерпуля» против «Челси»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сдал сомнительный тест на коронавирус. Он будет вынужден пропустить предстоящий матч чемпионата Англии против «Челси», сообщает сайт клуба.
Матч 21-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 2 января на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 19:30 (мск).
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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