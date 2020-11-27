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Клопп считает правильным шагом возвращение фанатов на трибуны

18:17
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на новость о возвращении болельщиков на стадионы в матчах АПЛ.

— Некоторые говорят о возвращении фанатов на трибуны, как о факторе преимущества команд на домашних стадионах, — приводит Sky Sports слова Клоппа. — Лично я считаю, что это маленький шаг к возвращению настоящего футбола.

Ранее стало известно, что власти Англии разрешили болельщикам присутствовать на матчах АПЛ в Ливерпуле и Лондоне. Лондон и Мерсисайд попали в число зон с пониженной категорией риска распространения коронавируса, на трибунах разрешается присутствие до 2 тысяч человек.

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