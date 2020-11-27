Клопп считает правильным шагом возвращение фанатов на трибуны
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на новость о возвращении болельщиков на стадионы в матчах АПЛ.
— Некоторые говорят о возвращении фанатов на трибуны, как о факторе преимущества команд на домашних стадионах, — приводит Sky Sports слова Клоппа. — Лично я считаю, что это маленький шаг к возвращению настоящего футбола.
Ранее стало известно, что власти Англии разрешили болельщикам присутствовать на матчах АПЛ в Ливерпуле и Лондоне. Лондон и Мерсисайд попали в число зон с пониженной категорией риска распространения коронавируса, на трибунах разрешается присутствие до 2 тысяч человек.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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