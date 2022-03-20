Клопп считает, что в АПЛ необходимо ввести пять замен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в АПЛ необходимо ввести пять замен, чтобы избежать частые травмы.

«Пять замен необходимы в АПЛ. Сборная Шотландии хочет провести шесть товарищеских матчей на лето для того, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Причина — в деньгах. У Англии будет четыре игры. Что мы делаем летом, когда впервые за много лет нет крупного турнира? Вставляем новые матчи.

Нужно принимать как факт то, что игроки топ-уровня чаще травмируются. Нужно время на восстановление. Это очень тяжело», — цитирует Клоппа The Telegraph.

«Ливерпуль» в чемпионате Англии занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 69 очков.