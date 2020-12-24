Клопп считает, что против Мане невероятно сложно обороняться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает о результатах нападающего команды Садио Мане.

«Я бы проиграл, если бы поставил на то, сколько Мане забил в последних 10 матчах. Я даже не знал, что он забил лишь один гол.

Он играл исключительно хорошо. Против него непросто обороняться, нужно выставлять 2-3 игрока. Это открывает новые зоны", — цитирует Клоппа журналист Джеймс Пирс в твиттере.

В ноябре и декабре 28-летний сенегалец забил два гола.

«Ливерпуль» после 14 туров АПЛ занимает 1-е место в турнирной таблице.