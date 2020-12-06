Клопп считает «Челси» фаворитом этого сезона в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что сейчас не чувствует борьбы в таблице АПЛ. По его мнению, «Челси» — фаворит на данный момент.

— Если я сейчас смотрю футбольные матчи, то «Челси» для меня выглядит фаворитом, — цпитирует Sky Sports Клоппа. — У них самый большой состав, отличные игроки, хорошо играющие вместе, и они полны сил. У них есть невероятные возможности менять игру — вот и все. Я не чувствую, что мы преследуем кого-то в данный момент или что кто-то преследует нас. Давление есть на «Ливерпуль», но, честно говоря, оно будет таким, как много вы будете думаать об этом давлении.