Клопп рассказал, почему Мане и Салах не сыграли против «Ноттингема»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отсутствие Садио Мане и Мохамеда Салаха в 1/4 финала Кубка Англии против «Ноттингема» (1:0).

«Мы не стали выпускать Мане, потому что у него впереди очень важная игра за сборную против Египта. Тут все понятно. У Салаха небольшое повреждение. Не критично, но было понятно, что его не нужно ставить на такую игру, если он чувствует боль», — цитирует Клоппа BBC.