Клопп рассказал о взаимоотношениях с Фергюсоном

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как отказался возглавить «Манчестер Юнайтед» и о взаимоотношениях с экс-главным тренером манкунианцев Алексом Фергюсоном.

«Никогда не было мысли: «Как бы все могло сложиться в Манчестере». Ни на секунду об этом не задумывался, потому что мне хорошо в «Ливерпуле». Я нахожусь на своем месте. В Ливерпуле даже погода лучше, чем в Манчестере.



Мы общаемся с Фергюсоном. Он написал мне сообщение: «Это мой новый номер». Для меня это было честью. Мы поддерживаем дружеские отношения и работаем ради чего-то хорошего. Но он хочет, чтобы сегодня победил «МЮ», а я — за «Ливерпуль». Независимо от результата, мы останемся друзьями», — цитирует Клоппа Daily Mail.

Сегодня, 17 января, «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в 19-м туре АПЛ. Начало — в 19.30 по московскому времени.