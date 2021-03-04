Клопп рассказал о возможных проблемах «Ливерпуля» на трансферном рынке в случае непопадания в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о возможных проблемах клуба на трансферном рынке в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

«Самое важное в попадании в Лигу чемпионов — финансовый фактор. Сам турнир тоже великолепен, но для клубов важны деньги. Конечно, хочется воодушевить футболистов при переговорах. Когда я только пришел в «Ливерпуль», мы вели переговоры с игроками, у которых были предложения от клубов из ЛЧ, а мы могли предложить им только Лигу Европы», — цитирует Goal Клоппа.

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 43 очками в 26 матчах. Отставание команды от зоны Лиги чемпионов составляет 2 очка.