Клопп рассказал о том, какие команды хотел бы тренировать и о трусах от Роналду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, какие команды ему хотелось бы тренировать.

— Я бы бы не против потренировать сначала сборную Германии, затем «Баварию», а потом снова вернуться в Дортмунд, ну а после в «Ливерпуль» на всю жизнь, — цитирует шутливый ответ Клоппа Маrca. — Мои трусы от Криштиану Роналду, который я надел на финал Лиги чемпионов-2017/18 «Ливерпуль» — «Реал» (1:3)? — Да я надевал их, но больше не ношу. У меня осталось несколько штук от этого бренда, но с того финала я больше их не ипользовал.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр