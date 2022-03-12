Клопп рассказал о состоянии травмированного Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии нападающего Мохамеда Салаха, который получил повреждение в матче 29-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (2:0).

«Он думает, что это несерьезно, но можно понять, что если Мо Салах садится на газон, значит, не все в порядке на сто процентов.

Думаю, он получил травму в ситуации до этого, когда он ударил по мячу и его заблокировали. Он хотел пробить, его заблокировали, думаю, он немного потянул ногу. Посмотрим", — сказал Клопп в эфире BT Sport.

«Ливерпуль» с 66 очками занимает второе место в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Челси» на десять баллов. Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (69 очков).