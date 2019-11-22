Клопп рассказал о состоянии Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированных игроков.

— Вчера Салах тренировался, но делал только то, что мы хотели от него, — цитирует Клоппа Liverpool Echo. — Сегодня важное занятие. Ему не стало хуже, но его состояние все еще вызывает проблему.

Ловрен самый качественный центральный защитник. У него есть слабости, как и у всех нас, но он выдающийся игрок. Это естественно, что мы хотим его сохранить.

Шачири просто нужно тренироваться, больше ничего. Пять недель? Возможно дольше. Ему нужна спортивная подготовка, но на это нужно время. Кроме того, нет причин торопиться с возвращением в состав. Хорошо, что он вернулся, но ему нужно привыкнуть к интенсивности игры.