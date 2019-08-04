Клопп рассказал о первой цели "Ливерпуля" в новом сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, какая первая цель стоит перед его командой. В прошлом сезоне мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, а также заняли второе место в АПЛ.

– Чем выше вы поднимаетесь, тем сложнее улучшаться, – цитирует L’Équipe Клоппа. – Но многое еще предстоит сделать. Всегда так бывает в футболе после сезона, после перерыва – нужно постараться выйти на уровень, сопоставимый с прошлогодним, если он был хорошим, а в нашем случае был. Так что это наша первая цель.

Все о чемпионате Англии – здесь