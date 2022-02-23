«Не могу представить команду без него». Клопп хочет, чтобы Милнер поскорее продлил контракт с «Ливерпулем»

Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» продлил контракт с 36-летним Милнером

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о ходе переговоров с полузащитником Джеймсом Милнером о продлении контракта. Английский клуб предлагает 36-летнему игроку новый договор на год.

«Милнер всегда поддерживает высокий уровень игры. И я не могу представить команду без него», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Действующий контракт Милнера с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей за мерсисайдцев отдал 3 результативные передачи.