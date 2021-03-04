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Клопп рассказал о давлении из-за отсутствия результата у «Ливерпуля»

13:22
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о давлении в связи с неудачными результатами его команды в последние несколько месяцев.

«Проблема в том, что футбол зависит от результата. Когда мы выигрываем 15 или 20 матчей подряд, люди слушают меня и говорят: «Боже, какой же он гений». Когда мы не побеждаем, а я говорю то же самое, люди говорят: «Да-да-да, просто убедись, что сможешь выиграть». Я несу ответственность за результат, не только сейчас, но и в ближайшие несколько лет. Поэтому нельзя, чтобы время прошло впустую. Сейчас мы не можем доказать, на что способны, потому что у нас проблемы. Нужно доказать это немного позже», — цитирует Sky Sports Клоппа.

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 43 очками после 26 матчей.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12234996/jurgen-klopp-exclusive-interview-liverpool-boss-on-whats-gone-wrong-and-why-better-times-are-ahead

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