Клопп рассказал, кто будет играть в воротах «Ливерпуля» в финале Кубка лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после выхода в финал Кубка английской лиги заявил, что ворота команды в этом турнире и дальше будет защищать 23-летний Кивин Келлехер. В финале «красным» будут противостоять «Челси».

«Он показал, что заслуживает доверия, которые мы оказали ему. Такова ситуация. Он привел команду на «Уэмбли», — цитирует BBC Клоппа.

Финал Кубка английской лиги «Челси» — «Ливерпуль» состоится 27 февраля.