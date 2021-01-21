Клопп рассказал, как ван Дейк восстанавливается от травмы крестообразных связок

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как защитник мерсисайдцев Виргил ван Дейк восстанавливается от разрыва передней крестообразной связки колена.

«Пока не знаю, возможно ли его возвращение на поле в этом сезоне, да и не мне судить об этом. Сейчас Виргил выглядит очень хорошо. Говорил с ним по телефону, у него отличное настроение. Все это звучит здорово, но сроки возвращения пока неизвестны. Уверен, что ему еще через многое предстоит пройти. У меня самого была эта травма, так что знаю, о чем говорю. Впрочем, его реабилитация выглядит многообещающе», — цитирует Goal Клоппа.

В конце октября ван Дейк перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки колена, которую получил в столкновении с вратарем Джорданом Пикфордом в матче против «Эвертона» (2:2). В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел 5 матчей, на его счету 1 гол.