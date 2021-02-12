Клопп рассказал, что Жоты не будет еще 2-3 недели

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал 12 февраля для клубного сайта сроки возвращения нападающего Диогу Жоты.

«Жота уже тренируется на поле по индивидуальной программе. Он вернется через 2-3 недели. Возможно, врачи меня поразят, и он вернется раньше. Посмотрим, когда он вернется к тренировкам с общей группой и решим» — сказал Клопп.

Жота получил травму колена в игре Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1) 9 декабря, с тех пор он не появлялся на поле. В нынешнем сезоне португалец забил 9 голов в 17 матчах за «Ливерпуль».