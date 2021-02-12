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Клопп рассказал, что в «Ливерпуле» спокойно отнеслись к ошибкам Алиссона

16:15
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре голкпера Алиссона Бекера в матче 23-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:3).

В этой встрече футболист допустил две грубые ошибки, которые привели к голам. Ранее голкипер никогда не ошибался более одного раза в матче чемпионата Англии.

«Алиссон не рад тому, что произошло в матче с «Сити». Но важно понимать, что вратари на протяжении своей длинной карьеры ошибаются. Такие ошибки от игрока уровня Алисона — редкость. Но его никто не критикует», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

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