Клопп рассказал, что в «Ливерпуле» спокойно отнеслись к ошибкам Алиссона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре голкпера Алиссона Бекера в матче 23-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:3).

В этой встрече футболист допустил две грубые ошибки, которые привели к голам. Ранее голкипер никогда не ошибался более одного раза в матче чемпионата Англии.

«Алиссон не рад тому, что произошло в матче с «Сити». Но важно понимать, что вратари на протяжении своей длинной карьеры ошибаются. Такие ошибки от игрока уровня Алисона — редкость. Но его никто не критикует», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.