Клопп раскритиковал АПЛ за смещение трансферного окна

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил против досрочного закрытия трансферного окна в премьер-лиге. В Англии оно закрылось 8 августа — перед стартом чемпионата, в других ведущих лигах Европы оно будет открыто до 2 сентября.

— Раньше я не особо волновался по поводу сроков закрытия трансферного окна, но история с Деяном Ловреном изменила мое мнение, — приводит Telegraph слова Клоппа. — Многие говорили, что трансферное окно нужно закрывать перед началом чемпионата, но по факту это сделала только Англия.

В ситуации, когда в остальных странах закрывают окно 2 сентября, это не имеет никакого смысла. Если кто-нибудь из лидеров вдруг покинет «Ливерпуль», то мы уже не сможем найти ему замену, поскольку в АПЛ окно закрыто.

Мы хотим, чтобы трансферное окно закрывалось одновременно во всех странах. В нынешней ситуации английские команды не могут быть уверены в завтрашнем дне.