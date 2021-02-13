Клопп проводит 300-й матч в качестве главного тренера «Ливерпуля»
Матч 24-го тура чемпионата Англии-2020/21 против «Лестера» стал для Юргена Клоппа 300-м в качестве главного тренера «Ливерпуля».
Как сообщает OptaJoe в Twitter, 53-летний немец стал девятым тренером в истории клуба, преодолевшим отметку в 300 матчей.
300 — J?rgen Klopp is the ninth different manager to take charge of 300 games for Liverpool in all competitions; the last two do so have both won their 300th game in charge of the Reds (G?rard Houllier and Rafael Ben?tez). Milestone. #LEILIV pic.twitter.com/wwUV4uHSZI— OptaJoe (@OptaJoe) February 13, 2021
Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Вместе с ним команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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