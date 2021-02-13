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Клопп проводит 300-й матч в качестве главного тренера «Ливерпуля»

15:44
Юрген Клопп. Фото Reuters
Юрген Клопп. Фото Reuters
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Матч 24-го тура чемпионата Англии-2020/21 против «Лестера» стал для Юргена Клоппа 300-м в качестве главного тренера «Ливерпуля».

Как сообщает OptaJoe в Twitter, 53-летний немец стал девятым тренером в истории клуба, преодолевшим отметку в 300 матчей.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Вместе с ним команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА.

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