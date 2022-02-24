Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Лидсом» (6:0) в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Честно говоря, мы не гонемся за «Сити. Мы пытаемся выиграть наши матчи. Конечно же, впереди финал кубка на выходных, а у «Сити» игра с «Эвертоном». Не знаю точно кто, но они, вероятно, выиграют... И снова будет разрыв в 6 очков до нашего матча в АПЛ. Так что мы не учитываем такие вещи. Нам нужно просто выигрывать», — цитирует The Independent Клоппа.

«Ливерпуль» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на 3 очка.