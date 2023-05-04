Клопп: «Ливерпуль» не реализовал моменты с «Фулхэмом», что было небольшим минусом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Фулхэмом» (1:0) в перенесенном матче 28-го тура АПЛ.

«Не пропустили, хорошая игра против сильного соперника. Мы не реализовали моменты, что было небольшим минусом, но то, как мы реализовали пенальти, было действительно сильным, и в целом было много хороших вещей. Конечно, нам хотелось бы лучше контролировать игру во втором тайме, но такова жизнь. Нужно вносить изменения, и ребята это сделали, чему я очень рад.

У Алиссона не было слишком много работы сегодня вечером, но он был самым счастливым человеком в раздевалке, так как не пропустил. Он ненавидит счет 4:3 и тому подобное. Сегодня вечером он мог спасти нашу оборону, и это было очень важно», – цитирует BBC Клоппа.

«Ливерпуль» набрал 59 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Фулхэм» – десятый (45 очков).