Клопп: «Челси» показал выдающуюся игру, но победитель должен быть только один"

Клопп заявил, что разница между «Ливерпулем» и «Челси» крайне мала

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Челси» (0:0, по пенальти — 6:5) в финале Кубка Англии подвел итоги встречи и высказал свое сочувствие сопернику.

«Просто неверотяно. Это была выдающаяся и очень напряженная игра, — цитирует Клоппа BBC. — Они также заслуживали победу, как и в финале Кубка лиги — вот так мала разница между командами.

Я не могу гордиться парнями еще больше, а также тем, сколько усилий они приложили, как смогли перестроиться, ранними заменами. Я думаю, что с Вирджилом все в порядке, но он повредил мышцу.

Все эти вещи, упущенные моменты, шансы «Челси», действительно прекрасные моменты у нас самих.

Затем, в серии пенальти, пришлось понервничать. Я правда сочувствую «Челси» — второй раз проводишь 120 минут, а в итоге ничего не получаешь. Но за нас я очень рад.

Мы монстры психологии, но ив синих футболках были такие же монстры. Все решил лишь один пенальти.

«Челси» показал выдающуюся игру. Но победитель только один. Сегодня им стали мы".