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Клопп: «Мане — икона и легенда современного «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал переход нападающего Мане в «Баварию»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Садио Мане и Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на переход нападающего Садио Мане в «Баварию».

«Это громкое событие. Уходит один из величайших игроков в истории «Ливерпуля». Никто не будет отрицать, какое значение имел Мане для команды. Мы искренне благодарны ему за все, что он сделал для клуба.

Мане — икона и легенда современного «Ливерпуля». Это пример для всех современных футболистов. Он показал, к чему могут привести профессионализм, трудолюбие и самоотдача.

Конечно, мне жаль терять такого игрока. Но я уважаю его решение. Для «Баварии» это большая потеря, а для «Ливерпуля» большая утрата. Остается только пожелать ему успеха на новом месте», — цитирует Клоппа Sky Sports.

О трансфере 30-летнего сенегальца официально было объявлено в среду, 22 июня. Его соглашение с мюнхенцами рассчитано до 30 июня 2025 года.

Садио Мане
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Клопп — о Мане: «Из клуба уходит один из величайших игроков. Садио — икона современного «Ливерпуля»
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