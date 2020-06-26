«Клопп проделал фантастическую работу». Далглиш поздравил «Ливерпуль»

Бывший главный тренер и игрок «Ливерпуля» Кенни Далглиш поздравил команду с победой в чемпионате Англии. «Манчестер Сити» проиграл «Челси» (1:2) и теперь не сможет догнать «красных» в таблице.

— Я очень рад за всех, кто связан с клубом «Ливерпуль», — цитирует BBC Далглиша. — Юрген Клопп проделал фантастическую работу. Основным моментом стали дружеские отношения в команде. Игра прошлой ночью стала огромным примером этого. Они играли с темпом и не давали «Кристал Пэлас» времени. Вы ничего не выиграете без отличной раздевалки, и у «Ливерпуля» сейчас это есть.