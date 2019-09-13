Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером чемпионата Англии в августе.

Мерсисайдцы в прошлом месяце под руководством немецкого специалиста стали единственной командой АПЛ, которая выиграла все свои матчи: они обыграли «Норвич» (4:1), «Саутгемптон» (3:1), «Арсенал» (3:1) и «Бернли» (3:0). При этом «Ливерпуль» забил 12 голов и пропустил лишь три.