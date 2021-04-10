Клопп признался, что победа над «Астон Виллой» принесла «Ливерпулю» облегчение

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча с «Астон Виллой» (2:1) в 31-м туре чемпионата Англии.

«Мы доминировали в этой игре, но совершили одну ошибку и пропустили гол, — цитирует Клоппа ВВС 10 апреля. — Потом мы сравняли счет, но гол отменили из-за офсайда. Как вы можете представить, в перерыве у нас было не лучшее настроение, но мы нормально поговорили.

Мне не нужно было их особо настраивать, потому что они понимали, что мы будем создавать моменты, если продолжим играть так же. Они хорошо справились с ситуацией. Эта победа очень важна, настоящее облегчение для нас. Нам нужна была эта победа, эти три очка имеют большое значение.

Мы все время говорим о Тренте (Александре-Арнолде — Прим. «СЭ»). Все согласны с тем, что он выдающийся игрок. Брать или не брать его в сборную Англии — это решение Гарета Саутгейта, но я не должен говорить об этом каждую неделю. Мы не должны каждую неделю оценивать статус игроков».

«Ливерпуль» одержал первую домашнюю победу в премьер-лиге в 2021 году.