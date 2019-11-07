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Клопп предположил, что Эдерсон сыграет против «Ливерпуля»

16:52
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Sky Sports ответил на вопрос о травме голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона и о том, как это может повлиять на очное противостояние команд в ближайшем матче чемпионата Англии. Бразильский голкипер получил травму в игре Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:1).

— Если он не выйдет на поле, это изменит ход матча, потому что Эдерсон — это важная часть игры «Манчестер Сити», — сказал Клопп. — Но я на сто процентов ожидаю, что он сыграет. В прошлом году он также был заменен из-за травмы, но через пару дней вернулся. Думаю, его замена была мерой предосторожности. Не думаю, что он пропустит воскресный матч.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится 10 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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