Клопп предположил, что Эдерсон сыграет против «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Sky Sports ответил на вопрос о травме голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона и о том, как это может повлиять на очное противостояние команд в ближайшем матче чемпионата Англии. Бразильский голкипер получил травму в игре Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:1).

— Если он не выйдет на поле, это изменит ход матча, потому что Эдерсон — это важная часть игры «Манчестер Сити», — сказал Клопп. — Но я на сто процентов ожидаю, что он сыграет. В прошлом году он также был заменен из-за травмы, но через пару дней вернулся. Думаю, его замена была мерой предосторожности. Не думаю, что он пропустит воскресный матч.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится 10 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

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