Клопп предложил провести матч Кубка лиги с «Астон Виллой» в Катаре

17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой», а 18-го должен провести встречу в полуфинале клубного чемпионата мира. Игра пройдет в Катаре. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп предложил свое решение проблемы.

— Мы спросили «Астон Виллу», не смогут ли они приехать в Катар, чтобы мы сыграли там, — цитирует Клоппа Liverpool Echo. - На самом деле еще не знаем, как все будет. У нас есть идеи, но пока слишком рано говорить об этом.



Прямо сейчас у нас есть более важные дела — мы сосредоточены на предстоящих матчах. Но в следующие пару недель мы определимся. В любом случае это на 100 процентов будет «Ливерпуль».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги.

«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре