Клопп посвятил чемпионство Джеррарду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился первыми эмоциями от досрочного чемпионства. «Манчестер Сити» проиграл «Челси» (1:2) и теперь не сможет догнать «красных» в таблице.

— Это невероятно. Кенни Далглиш ждал 30 лет, и это чемпионство для него и Стивена Джеррарда. Парни восхищаются всеми вами, и мотивировать команду легко благодаря великой истории, — цитирует BBC Клоппа. — Это было действительно напряженные 100 минут.

Это невероятное достижение моих игроков, и очень рад быть их тренером. Я не ждал чемпионства 30 лет, но я здесь уже четыре с половиной года. Это настоящее достижение, особенно ввиду трехмесячного перерыва, потому что никто не знал, сможем ли мы продолжить сезон.

Игра вчера вечером дала мне ощущение, что у нас все будет хорошо, а сегодня вечером — для фанатов. Я надеюсь, что вы остаетесь дома, и это радость сделать это для вас. Пандемия еще не закончена, и мы наблюдали за матчем вместе в отеле, поэтому будем наслаждаться моментом. Знаю, что некоторым людям трудно в этот момент, но мы не могли сдерживаться. Мы будем наслаждаться этим с нашими фанатами, когда сможем.