Клопп: «Понятия не имею, поддерживает ли «Ливерпуль» вся страна»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слова тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, что в Англии все поддерживают именно мерсисайдский клуб в чемпионской гонке.

«Я живу в Ливерпуле, так что да, здесь многие люди хотят, чтобы мы выиграли лигу, это правда, но даже в этом городе таких людей, вероятно, всего 50 процентов.

Я понятия не имею, поддерживает ли нас вся страна, это не то чувство, которое я испытываю, когда мы появляемся где-то, на самом деле все наоборот. Может быть, он знает об этом больше, чем я», — цитирует Клоппа Sky Sports.

За три тура до конца «горожане» на три очка опережают «Ливерпуль», который занимает второе место.