Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 36-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (5:0) отметил, что теперь команда сможет полностью сосредоточиться на следующей игре с "Барселоной" в Лиге чемпионов. Немецкий специалист похвалил соперника за хорошие контратаки.

- Мы довольны победой и теперь можем полностью сосредоточиться на матче с "Барселоной". Стараемся создать проблемы каждому сопернику, - приводит ВВС слова Клоппа. - "Хаддерсфилд" явно сильнее, чем результаты команды. Они проводили хорошие контратаки, но мы смогли забить красивые голы.

Напомним, "Ливерпуль" побил клубный рекорд по количеству очков за один сезон. Команда набрала 91 очко.