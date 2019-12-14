Клопп подтвердил, что «Ливерпуль» интересуется Минамино

Нападающий «Зальцбурга» Такуми Минамино может перейти в «Ливерпуль». Главный тренер «красных» Юрген Клопп не стал отрицать интерес к 24-летнему японцу.

— Пока ничего конкретного не могу сказать по этому поводу, — цитирует Клоппа The Telegraph. — Мы поговорим об этом в тот момент, когда мы решим все наши вопросы с трансферами, не раньше. Очень хороший игрок, это я могу сказать точно.

Ранее появлялась информация, что английский клуб готов воспользоваться опцией выкупа японца за 8,6 миллиона евро. Минамино в текущем сезоне провел 14 матчей в чемпионате Австрии, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. В 6 встречах Лиги чемпионов японец забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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