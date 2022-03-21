Клопп поделился ожиданиями от полуфинального матча «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» в Кубке Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги жеребьевки полуфиналов Кубка Англии.

«Все предстоящие игры важны для «Ливерпуля», будем бороться от матча к матчу, не думая обо всем сразу. Еще до встречи с «Ноттингемом» мы понимали, что можем в любом случае попасть на «Сити», если мы хотим дойти до финала. Так и вышло. Если ты идешь дальше, обязательно встретишься с этой командой. Не скажу, что мечтал о такой жеребьевке, так как нас ожидает сложная игра, но мы уверены, что для соперника это тоже не будет легкая прогулка», — цитирует Клоппа BBC.

В полуфинале Кубка Англии «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити». В параллельной игре «Кристал Пэлас» встретится с «Челси». Игры пройдет 16 и 17 апреля на «Уэмбли».