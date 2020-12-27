Клопп поделился мнением об уходящем годе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги уходящего года.

— 100 процентов запомню этот год как особенный. Мне говорят: «Боже мой, ты же стал чемпионом в 2020 году, когда никто не мог праздновать», — цитирует Клоппа FourFourTwo. — Но я думаю иначе. Представьте, если бы этот год был таким же, но без нашего чемпионства. Тогда бы 2020-й был настоящим отстоем.

В этот непростой для всех год мы создали несколько интересных моментов для наших болельщиков и для нас самих. Поэтому этот год был особенным. Это опыт, которым нужно пользоваться. Мы создали несколько воспоминаний, которые я никогда не забуду по уважительным причинам.

Никогда раньше в канун Нового года я не был серьезен, как буду в этот раз. Я всем желаю лучшего 2021 года, чем был 2020-й.

Напомним, в сезоне-2019/20 «Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет.