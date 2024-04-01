Клопп: «Макаллистер невероятен, абсолютно невероятен»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре полузащитника Алексиса Макаллистера в матче 29-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:1).

«Да, Макка был невероятен, абсолютно невероятен, но когда у тебя такой талант, когда у тебя такой характер, ты должен делать это», — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».

Клопп добавил, что является самым большим фанатом футболистов своей команды.

25-летний футболист выступает за «Ливерпуль» с лета 2023 года. В этом сезоне хавбек провел 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал семь результативных передач.