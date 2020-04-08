Клопп поблагодарил медиков за работу

«Ливерпуль» в Instagram опубликовал новый видеоролик. Главный тренер Юрген Клопп от лица клуба поздравил медицинских работников с международным днем здоровья.

«Я, тренерский штаб и игроки «Ливерпуля» хотели бы воспользоваться возможностью и поблагодарить за работу всех людей, работающих в сфере здравоохранения. Все, что вы делаете, невероятно. От лица всего «Ливерпуля» хотел бы сказать вам спасибо», — сказал Клопп.