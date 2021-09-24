Клопп ожидает, что Тиагу вернется на поле после паузы на матчи сборных в октябре

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал примерные сроки возвращения на поле полузащитника Тиагу Алькантары.

«Пока непонятно на сто процентов, когда Тиагу сможет вернуться. У него мышечная травма, проблема с икроножной мышцей. Думаю, он вернется после паузы на матчи сборных в октябре, более раннее возвращение вряд ли возможно», — цитирует пресс-служба мерсисайдцев Клоппа.

В сезоне-2021/22 Тиагу принял участие в 5 матчах «Ливерпуля», на счету 30-летнего испанца 1 результативная передача.