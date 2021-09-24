Клопп ожидает, что Тиагу вернется на поле после паузы на матчи сборных в октябре
13:25
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал примерные сроки возвращения на поле полузащитника Тиагу Алькантары.
«Пока непонятно на сто процентов, когда Тиагу сможет вернуться. У него мышечная травма, проблема с икроножной мышцей. Думаю, он вернется после паузы на матчи сборных в октябре, более раннее возвращение вряд ли возможно», — цитирует пресс-служба мерсисайдцев Клоппа.
В сезоне-2021/22 Тиагу принял участие в 5 матчах «Ливерпуля», на счету 30-летнего испанца 1 результативная передача.
Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/444559-klopp-offers-further-update-on-thiago-and-keita-fitness
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю