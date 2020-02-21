Клопп ответил на письмо 10-летнего фаната «МЮ», просившего его не выигрывать чемпионат

10-летний фанат «Манчестер Юнайтед» Дара написал письмо главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу в рамках школьного проекта. В письме мальчик попросил Клоппа больше не выигрывать матчей и намеренно проиграть борьбу за чемпионство.

— К сожалению, я не могу удовлетворить твой запрос, по крайней мере, намеренно, — приводит Daily Mail письмо Клопа. — Как бы сильно ты ни хотел, чтобы «Ливерпуль» проиграл, моя задача — сделать все возможное, чтобы помочь «Ливерпулю» победить, потому что миллионы людей по всему миру этого хотят, и я не хочу их подводить.

К счастью для тебя, мы проигрывали в прошлом и будем проигрывать в будущем, потому что это футбол.

Когда тебе 10 лет, ты думаешь, что вещи всегда будут такими, какие они сейчас, но я, как 52-летний, могу сказать, что это определенно не тот случай.

Могу с уверенностью сказать, что не изменится твоя любовь к футболу. «Манчестер Юнайтед» очень повезло, что у него есть ты.

Надеюсь, если нам удастся выиграть больше матчей и завоевать трофеи, ты не будешь сильно расстроен, потому что хоть наши клубы и враждуют, мы должны с уважением относиться друг к другу. Для меня это и есть футбол.

«Ливерпуль» в 26 турах набрал 76 очков из 78 возможных и опережает ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 22 очка.