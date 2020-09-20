Клопп отметил игру Тиагу в матче с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Челси» (2:0) во 2-м туре АПЛ.

— Мне понравился первый тайм. Обе команды хотели играть, создавать моменты, защищаться, добиваться результата, — цитирует Клоппа BBC. — Соперник имел преимущество, но в последние секунды тайма произошло событие, изменившее игру, что сыграло в нашу пользу.

Нам нужно было адаптироваться, и мы сделали это. Алиссон заслужил свой матч на ноль.

Мы решили выпустить Тиагу пораньше, потому что шла игра 11 на 10, и он мог управлять ритмом матча. Идеальное начало для него, парни ему очень помогли.

Мне очень понравилась его игра. В обороне ему было непросто, но в нападении, с мячом, он проявляет себя, хочет пасовать.