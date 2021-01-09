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Клопп отметил, что «Ливерпуль» испытывал проблемы в матче с «Астон Виллой»

03:20
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о проблемах своей команды в матче третьего раунда Кубка Англии с «Астон Виллой» (4:1). Из-за вспышки коронавируса соперникам пришлось сыграть молодежной командой.

«Молодежь здорово показала себя — это хорошо, — цитирует специалиста ВВС. — У нас были проблемы. Нам понадобилось чуть больше времени, но затем все стало ясно. Проблемы были с игрой в пас и движением. У нас были моменты, и мы били прямо во вратаря. Во втором тайме мы изменили это».

В составе победителей отличились Садио Мане (дважды), Джорджиньо Вайналдум и Мохамед Салах. У хозяев забил Луи Бэрри.

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