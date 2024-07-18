Клопп отказался возглавить сборную Англии

Немецкий специалист Юрген Клопп не собирается возглавлять сборную Англии, сообщает Sky Germany.

После финала Евро-2024 английскую сборную покинул главный тренер Гарет Саутгейт, который возглавлял команду с 2016 года. Ранее Клопп отказался возглавить сборную США.

57-летний немец летом покинул «Ливерпуль», который возглавлял с 2015 года. До этого Клопп работал в дортмундской «Боруссии» и «Майнце».