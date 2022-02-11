Клопп остался доволен игрой Диаса в матче с «Лестером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре новичка команды Луиса Диаса в матче 24-го тура АПЛ против «Лестера».

«На тренировках Луис оставил именно такое впечатление, которого мы ждали, так что решили дать ему попробовать выйти в стартовом составе. Мы видели, как он играл за «Порту» и поняли, что хотим видеть от него то же самое у нас. Диас — очень умный футболист, он выглядит именно так, как должен выглядеть футболист «Ливерпуля». Все сложилось для его выхода в стартовом составе. Мане вернулся в Англию с родины прошлой ночью, а Салах провел 4 матча по 120 минут, и, очевидно, вряд ли появился бы в старте», — приводит Goal слова Клоппа.

Матч с «Лестером» стал первым для Диаса в стартовом составе «Ливерпуля». 25-летний колумбиец перешел в команду из «Порту» в конце января, сумма трансфера составила 45 миллионов евро.