Клопп объяснил, зачем «Ливерпуль» вернул Филлипса из «Штутгарта»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, зачем клуб отозвал из аренды Натаниэла Филлипса. 22-летний защитник начал сезон в составе «Штутгарта» и возвращается в «Ливерпуль» после полугода аренды.

— Это наш парень. Он был в аренде в «Штутгарте» и показывал там хорошие результаты, — цитирует официальный сайт «Ливерпуля» Клоппа. — Для тех, кто не знает, «Шттутгарт» — одна из двух лучших команд второй бундеслиги, вместе с «Гамбургом». Они идут на третьем месте и хотят подняться выше. Они уволили тренера, потому что не довольны третьим местом. Вы видите, как они амбициозны.

Они играют в яркий футбол, и Нат там справлялся отлично. Мы задались вопросом, как можем усилиться, и спросили «Штутгарт», не вернут ли они нам его досрочно. И они сказали: «Хорошо».