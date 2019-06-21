Клопп объяснил, почему "Ливерпуль" стал тратить много денег на покупку игроков

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, почему мерсисайдцы стали тратиться на покупку игроков. Ранее немецкий специалист критически относился к громким трансферам.

– Когда я был в Германии, у „Баварии“ было очень много денег, порядка 100 миллионов фунтов, – цитирует Liverpool Echo Клоппа. – Теперь этого хватит только на центрального защитника. Рынок стал другим, хотя не отказываюсь от своих слов.

Если когда-нибудь все будет зависеть только от денег, то уйду. Если бы мы не тратили столько же, сколько другие, то не могли бы с ними конкурировать.

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