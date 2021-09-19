Клопп объяснил, почему Александр-Арнолд пропустил матч против «Кристал Пэлас»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему защитник Трент Александр-Арнолд пропустил матч 5-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:0).
«Трент проснулся утром и почувствовал себя нехорошо, нам пришлось отправить его домой. Все в порядке, это не коронавирус, он сдавал тесты. Просто почувствовал недомогание», — приводит Goal слова Клоппа.
В сезоне-2021/22 Александр-Арнолд провел 5 матчей в составе «Ливерпуля», на его счету 3 результативных передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/alexander-arnolds-absence-for-liverpool-explained-as-milner/1to0pzupbt39h13e6x2vu1p526
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